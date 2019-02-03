Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio itirafı
Son Dakika
Kış yorgunluğundan kurtulmak için bilinçsizce bitkisel ürünlere yönelmeyin!
Son Dakika
Londra Üniversite Akademisi: Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler neden oldu
Son Dakika
Bilim insanları, kahvaltının zayıflamak için gerekli olduğu efsanesini çürüttü
Son Dakika
Yılda 98 bin dolar maaşla yatları test edecek ve dünyayı dolaşacak eleman aranıyor
Son Dakika

Google Plus için son uyarı yapıldı!

Google'ın büyük umutlar bağladığı Google Plus için sonunda beklenen tarih verildi

03 Şubat 2019 Pazar 13:52
Google Plus için son uyarı yapıldı!

Google'ın başlarda büyük umutlar bağladığı; ancak istediği sonucu alamadığı sosyal medya platformu Google Plus için kapatılma kararı verildi.

Platformun Ağustos ayında kapatılacağı açıklanmıştı; ancak güvenlik açığının ortaya çıkması ve kullanıcıları tehdit eder hale gelmesiyle bu tarih Nisan ayına çekildi.

Google Plus'ın kapatılacağı zaten biliniyordu; ancak güvenlik açığının tespit edilmesi Ağustos ayında beklenen kapatılma işlemini daha erken bir tarihe çekilmesini zorunlu kıldı. Nisan ayı içinde Google Plus'ın fişi tamamen çekilecek ve artık kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Tespit edilen güvenlik açığının 50 milyonu aşkın kullanıcıyı tehdit eder hale gelmesi Google'ın bu kararı almasında baskın rol oynadı.

2 Nisan tarihinde kepenklerini indirmesi beklenen Google Plus'ın sınırlamaları ise bu tarihin çok öncesinden başlıyor. Örneğin 4 Şubat tarihinden itibaren kişisel hesabınızı kullanarak Google Plus sayfası oluşturamayacak ya da etkinlik oluşturup arkadaşlarınızla paylaşamayacaksınız.

Bu nedenle herhangi bir siteye veya uygulamaya giriş yapmak için Google+ hesabınızı kullanıyorsanız, giriş yönteminizi acilen değiştirmeniz gerekiyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiyat indiriminin ardından Çin’de iPhone satışları yükseldi
Fiyat indiriminin ardından Çin’de iPhone satışları yükseldi
Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
Facebook'taki skandallar internet kullanıcılarını durdurmadı
Facebook'taki skandallar internet kullanıcılarını durdurmadı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim