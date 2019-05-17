Google, sesinizi yabancı dile çevirecek

Günümüzde dil bilmemek, artık eskisi kadar büyük bir kayıp değil; özellikle de yazılı çeviri yapabilen platformlar oldukça gelişirken, Google Translate ise çeviri yapmada hiç olmadığı kadar başarılı.
Ancak şirket, Google Translate ile de yetinmek niyetinde değil ve artık sesinizi de kullanarak birebir çeviri yapmaya olanak veren Google Translatotron platformu üzerinde çalışıyor.
Bu sistem sayesinde çeviri esnasında meydana gelecek anlam bozukluklarını da minimuma indirecek olan Google, aynı zamanda özel olarak geliştirilen kodlama bileşeniyle beraber konuşmasının belirli ses özelliklerini de koruyacak.
Google'ın Translatotron platformunu ne zaman kullanıcılara sunacağı ise belirsizliğini koruyor.