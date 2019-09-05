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Google tüm kişisel verilerinizi sattı!

İnternet devi Google, Avrupa'daki kullanıcılarının verilerini toplamakla suçlanıyordu. Soruşturmaya getirilen yeni bir kanıta göre ise Google, kişisel verilerimizi gizli sayfalar yoluyla reklamverenlerle paylaştığı ortaya çıktı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:26
Google tüm kişisel verilerinizi sattı!

Kişisel verilerin güvenliğinden artık herkes şüphe duymaya başladı. Tabii, şüphe duymamak mümkün mü? Dünya’nın en büyük teknoloji şirketleri sıra sıra kişisel verilerin korunmaması yönündeki ihlallerle suçlanmaktalar.

Google ve Facebook gibi köklü şirketler ise bu ihlallerin başını çeken isimler. Facebook zaten kişisel verilerin korunmaması yüzünden yüklü bir para cezasına çarptırılmıştı. Ancak Google hakkındaki soruşturmalar halen sürmekte.

Ümit Kılınç'ın webtekno.com'da yer alan haberine göre, Google’ın Avrupa Birliği’ndeki kişisel veri toplamasına ilişkin bir soruşturma için sunulan yeni kanıtların, kişisel verilerinizin reklamverenlere gizlice gönderildiğini ortaya çıkardığı iddia ediliyor. İddiaya göre Google verilerinizi gizli web sayfaları yoluyla reklamverenlere ulaştırıyor.

KİŞİSEL VERİLER BOŞ SAYFALAR ARACILIĞIYLA İLETİLİYOR 

Bu kanıt İrlanda’nın Data Protection Commission (Veri Koruma Komisyonu - DPC) kurumuna gizliliğe önem veren Brave tarayıcısının baş politika sorumlusu Johnny Ryan tarafından sunulmuş. Ryan yaptığı açıklamada Google’ın aramaları, konumu ve diğer verileri takip ettiğini ve bunları hiçbir içerik içermeyen boş sayfalar aracılığıyla reklamverenlere ilettiğini söyledi.

Reklamverenler de bu sayede kullanıcıların Google profillerine ve internet aktivitelerine uygun reklamlar çıkarabiliyorlar. Google ise bu iddiaları “Kişiye özel reklamlarla ilişkimiz yok ve kullanıcının rızası olmadan veri paylaşımı yapmıyoruz.” diyerek yalanladı.

Ryan’ın ortaya attığı yöntem, “çerez eşleştirmesi” veya “çerez senkronizasyonu”ndan yararlanan bir yöntem olma potansiyeline sahip. Çerez senkronizasyonu, kullanıcının arama geçmişine dayanarak farklı sitelerde aramalarla alakalı reklamların çıkmasını sağlıyor.

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