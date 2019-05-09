Google uyardı, bu uygulamalar bilgilerinizi çalıyor!

Telefonlarınıza ücretsiz olarak indirdiğiniz bu uygulamalar başınıza bela olabilir. İşte Google’a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalardan bazıları…

Realtime Booster:

Telefonunuzu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama, bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor.

Call Recorder:

Telefon görüşmelerinizin ses kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

SmartSwipe:

Bu uygulama kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

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