Google uyardı, bu uygulamalar bilgilerinizi çalıyor!

Telefonlarınıza ücretsiz olarak indirdiğiniz bu uygulamalar başınıza bela olabilir. İşte Google’a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalardan bazıları…
Realtime Booster:
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama, bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor.
Call Recorder:
Telefon görüşmelerinizin ses kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
SmartSwipe:
Bu uygulama kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
Selfie Camera Pro
Pro Camera Beauty
Beauty Camera
Cartoon Art Photo
Emoji Camera
Artistic effect Filter