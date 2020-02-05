Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...

Google’da skandal hata ortaya çıktı!

Google, fotoğraf servisindeki bir karışıklık yüzünden kullanıcıların özel videolarını başkalarına gönderdi. Cihazlarında tanımadıkları insanlara ait videolarla karşılaşan kişi sayısı henüz bilinmiyor. Google ise soruna ilişkin bir açıklama yayımlayarak özür diledi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:29
Google’da skandal hata ortaya çıktı!
banner48

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google yaptığı hata ile büyük bir krize neden oldu. The Independent’da yer alan habere göre; Kasım ayında 4 gün boyunca Google’ın sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Google Photos kullanan insanlar, cihazlarında kendilerine ait olmayan videolarla karşılaştı.

GOOGLE AÇIKLAMA YAPTI

Problemin Google’ın insanlara bir veri arşivi sunan Google Takeout servisin çevresinde gerçekleştiği düşünülüyor. 4 gün yaşanan arızada bazılarının videoları başkalarıyla paylaşıldı, bazıları telefonlarında kendilerine ait olmayan fotoğraflar buldu, bazılarının ise kendi verilerini indirme süreci durdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Google Takeout kullananların yalnızca yüzde 0.01'inde bu problemin yaşandığını söyledi. Yaşananlar için özür dileyen Google “Kullanıcılar bu dört gün boyunca kendilerine ait olmayan fotoğraf veya videolar almış olabilirler. Sorunu düzelttik ve bunun bir daha yaşanmaması için gerekeni yaptık” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Google
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Rötuşlu selfie fotoğraflarıyla estetik yaptırmaya geliyorlar’
‘Rötuşlu selfie fotoğraflarıyla estetik yaptırmaya geliyorlar’
Apple'dan flaş Çin kararı!
Apple'dan flaş Çin kararı!
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim