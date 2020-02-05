Google’da skandal hata ortaya çıktı!

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google yaptığı hata ile büyük bir krize neden oldu. The Independent’da yer alan habere göre; Kasım ayında 4 gün boyunca Google’ın sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Google Photos kullanan insanlar, cihazlarında kendilerine ait olmayan videolarla karşılaştı.

GOOGLE AÇIKLAMA YAPTI

Problemin Google’ın insanlara bir veri arşivi sunan Google Takeout servisin çevresinde gerçekleştiği düşünülüyor. 4 gün yaşanan arızada bazılarının videoları başkalarıyla paylaşıldı, bazıları telefonlarında kendilerine ait olmayan fotoğraflar buldu, bazılarının ise kendi verilerini indirme süreci durdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Google Takeout kullananların yalnızca yüzde 0.01'inde bu problemin yaşandığını söyledi. Yaşananlar için özür dileyen Google “Kullanıcılar bu dört gün boyunca kendilerine ait olmayan fotoğraf veya videolar almış olabilirler. Sorunu düzelttik ve bunun bir daha yaşanmaması için gerekeni yaptık” ifadelerine yer verdi.