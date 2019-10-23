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Google’dan dünyayı değiştirecek keşif: Kuantum bilgisayar devrimi

Google araştırmacıları, bir süredir devam eden söylentilere "son noktayı" koydu ve kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını iddia etti. Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'da yayımlanan makaleye göre daha önce en güçlü süper bilgisayarların bile gerçekleştiremeyeceği bir hesaplama, devrim niteliğinde yeni bir bilgisayar türü sayesinde başarıldı. Sycamore ismiyle bilinen kuantum bilgisayar, klasik bir sistemde yaklaşık 10 bin yıl sürecek işlemi, 200 saniyede tamamlayabiliyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:49
Google’dan dünyayı değiştirecek keşif: Kuantum bilgisayar devrimi

Buna göre ilk kez bir kuantum bilgisayar, standart bilgisayarların (en azından makul bir süre içinde) halledemediği bir sorunu çözdü. Kuantum üstünlüğü olarak bilinen bu dönüm noktası, kuantum bilgisayarlara geçiş için uzun süredir beklenen bir adım.

23 Ekim'de Nature'da yayımlanan çalışmada, söz konusu işlemin sadece 53 kübitlik bir işlemciyle gerçekleştirildiği açıklandı. Buna göre Sycamore ismiyle bilinen kuantum bilgisayar, klasik bir sistemde yaklaşık 10 bin yıl sürecek işlemi 200 saniyede tamamlayabiliyor.

Çalışmaya dahil olmayan Sydney Üniversitesi Teknoloji Üniversitesi’nden kuantum fizikçisi Mária Kieferová, “Bu kadar küçük bir işlemciyle böyle güçlü bir şey yapabilmemiz büyüleyici” dedi.

Öte yandan, İndependent Türkçe’nin Sciencenews'ten aktardığına göre, kuantum bilgisayarların, bugün kullandığımız bilgisayarların yerini aniden almasını beklememek gerek. Çünkü söz konusu işlem, kuantum bilgisayara yönelik tasarlandı. Yani klasik bir bilgisayar için fazlasıyla zorluydu.

BAZI ARAŞTIRMACILAR GOOGLE’I YALANLADI

Ayrıca bazı araştırmacılar da kuantum üstünlüğüne henüz ulaşılmadığını iddia ederek Google'ı yalanlıyor.

Google son yıllarda, kuantum bilgisayar geliştirmeye çalışan Intel ve IBM gibi firmalarla yoğun rekabete girdi.

Şirket bir ay önce, prototip kuantum işlemcilerinin “kuantum üstünlüğünü” göstermeye çok yaklaştığını öne sürmüş, bunun ardından IBM de tersi yönde açıklamalar yapmıştı.

IBM: GOOGLE FAZLA HESAPLADI

Rakip firma, Google'ın işlemin zorluğunu ve klasik bilgisayarda ne kadar zaman alacağını “fazla hesapladığını” iddia etmişti.

Şirketin 21 Ekim'de blog sayfasında yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Aynı işlemin ideal simülasyonunun, klasik bilgisayar sisteminde 2,5 günde ve daha yüksek güvenilirlikle tamamlanabileceğini iddia ediyoruz.

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