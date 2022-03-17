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Görünmezlik kalkanı geliştirildi!

Londra merkezli bir girişim olan Invisiblity Shield Co şirketi, görünmezlik kalkanı geliştirdi. Harry Potter'ın denediğine yakın bir deneyim sunsa da henüz bir pelerin kadar işlevsel değil gibi görünen bu kalkan, ışığı yeniden yönlendirmek için özel bir lens dizisi kullanıyor ve arkasında saklanan nesneleri veya insanları görünmez hale getiriyor. Görünmez olmanın bedeli ise çok yüksek değil.

17 Mart 2022 Perşembe 16:29
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Görünmezlik kalkanı geliştirildi!
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Görünmezlik yıllardır bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez bir parçası oldu. Özellikle Harry Potter'ın kullandığı görünmezlik pelerini, sevenlerinin "Keşke gerçek olsa da orada burada şurada kullansam" dedirtmiştir. Bilim insanları henüz Harry Potter'ın görünmezlik pelerinini tam olarak geliştiremedi ancak Londra merkezli bir girişim şirketi ona yakın bir deneyim sunacak görünmezlik kalkanını geliştirmeyi başardı.

GÖRÜNMEZLİK KALKANI NASIL ÇALIŞIYOR?

Daily Mail gazetesinin haberine göre; görünmezlik kalkanı, Londra merkezli Invisiblity Shield Co tarafından geliştirildi. Kalkan, ışığı yeniden yönlendirmek için özel bir lens dizisi kullanıyor ve arkasında saklanan nesneleri veya insanları görünmez hale getiriyor.

Ekibe göre kalkanları oluşturmak için kullanılan malzeme UV ışınlarına ve sıcaklığa dayanıklı. Genellikle dış tabelalar ve denizcilik uygulamaları için kullanılıyor.

Ekip, kalkanların çimen, yeşillik, kum ve gökyüzü gibi tek tip arka plana karşı en iyi performansı gösterdiğini ve tanımlanmış yatay çizgilere sahip arka planlarda da gerçekten iyi çalıştığını kaydediyor.

İŞTE GÖRÜNMEZ OLMANIN BEDELİ

Görünmezlik kalkanının fiyatı ise çok yüksek değil. Kickstarter'da destek toplayan projede 12x8 inçlik küçük boyutlu bir görünmezlik kalkanı şu anda yaklaşık 64 dolardan, 37x25 inç ölçülerindeki tam boyut seçeneği ise yaklaşık 392 dolardan fiyatlandırılıyor.

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