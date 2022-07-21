Grid Group, Teknoloji deneyimi ile yatırımlarını Dijital Tarıma taşıyor!

İstanbul Merkezli GridGroup, 22 ülkedeki Teknoloji deneyimi ile yatırımlarını Dijital Tarıma taşıyor..

Grid Group Kurucu Başkanı Murat TEKSÖZ konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Teksöz, şunları kaydetti:

Dünyada son gelişmeler eşiğinde görüyoruz ki Tarımsal ihtiyaçlar ve iklim değişiklikleri önümüzdeki dönemlerde insanlığın önünde ciddi bir sınav olacaktır, bu nedenle şirket olarak uluslararası deneyim ve teknoloji birikimimiz ile Tarım teknolojilerine yatırım yapmaya karar verdik.

Dünyada bugün yüzölçüm ve nüfus olarak bizim bazı şehirlerimizden dahi daha küçük ülkelerin Teknoloji ve verimlilik kontrolü sayesinde tarımda dünyaya yön veriyorlar.Biz GridGroup olarak Digital dönüşümler sayesinde Tarımda da dünyaya yön verebilecek güce sahip bir ülke olabileceğimizi inanıyoruz.

Tarımın en önemli parametleri planlama,izlenebilirlik ve Gıda güvenliğidir, maalesef ülkemizde bu konularda istenen seviyede değiliz. Robotik faaliyetler, IoT desteği ve DRON ile toplanan verilerin görüntü işleme teknikleri ile harmanlanarak Üretim maliyetlerinin azaldığı, uluslararası arenada ürünlerimizin kalitesinin arttığı ve tercih edildiği bir ülke olup verimliliğin çok daha üst düzey bir seviyeye taşınması mümkün olacaktır.

GridGroup’un üzerinde çalıştığı daha somut örnekler vermek gerekirse; Toplayacağımız tam zamanlı verileri işleyerek üreticinin anlayabileceği formatta reçete olarak sunmalıyız. Bu konuya bir misal vermek gerekirse ,Buğdayın yetişme sürecinde 1700-1800 derece ısı absorve etmesi gerekiyor, Güneş ve İklimde değişen parametrelerden ötürü yeterli Isı ve Işık alamayan ürünlerimiz mahsul döneminde üreticide hayal kırıklığı oluşturabiliyor ve bunun sebebinin ne olduğu tam olarak bilinmediği için gübre, hastalık,tohum yada kuraklık gibi sebeplere bağlıyor üreticimiz halbuki yerli ve uygun maliyetli teknoloji çözümleri ile ürünün yetişme sürecinde yeterli ısı ve ışık dengesini gerçek zamanlı takip edebilsek bu süreçte bitki besin elementleri ile bu sorunların önüne geçmek mümkün olacaktır , yine farklı bir örnek vermek gerekirse bitkilerde tıpkı insan gibidir , bir hastalık ne kadar erken teşhis edilirse çözüm üretebilmek mümkün olabiliyor, bugün nasıl İnsan sağlığında koruyucu hekimlik gibi bir kavram varsa tarımda da önleyici çözümler mutlaka devreye girmeli , akıllı tarım yöntemleri ile tarımsal alanımızda Ölçme -sayma- hastalık engelleme -erken teşhis, öngörülemeyen Nem ve Sıcaklık ile oluşan haşere kontrolleri gibi teknoloji desteği ile verimliliği maksimum ölçekte artacak ve tıpkı kanserin erken teşhis edilip bölgesel olarak yok edilmesi gibi tarlalarımızda da nokta atışı ile çözümler üretilecektir.

Grid grup olarak bundan 15 sene önce Newyork’a yazılım ihracaatı yaparken Türkiye’den Amerika’ya nasıl yazılım üretilebilir soruları geliyordu, Newyork ‘a ihracaat dışında bir çok ülkeye teknoloji üretebilir olduk, Tarımda da bu ve benzeri 100’lerce ar-ge çalışmasını yerli ve milli olarak kısa zamanda hayata geçiriyor olacağız, ülkemizin yakın gelecekte Tarımda dünyanın en verimli üretimi yapan pozisyonda olacağına inanıyoruz.



