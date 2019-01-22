GTA 3 efsanesi yıllar sonra 3D olarak geri dönüyor!

Grand Theft Auto yani kısaca GTA, uzun bir geçmişi olan ve ilk sürümünden bu yana oyunculardan büyük ilgi gören bir oyun serisi. Özellikle GTA 3, Vice Vity ve GTA San Andreas ile birlikte çok daha büyük kitlelere ulaşan oyun, bu kez Grand Theft Auto 3D ismiyle geri dönüyor. Ancak bu kez oyunu geliştiren ekip farklı! 12 kişilik bir yazılım ekibi tarafından geliştirilmekte olan yeni GTA 3 projesi, daha önce oyuna sunulmayan Portland bölgesini konu alacak.



Hatırlanacağı üzere söz konusu Grand Theft Auto 3 versiyonu Liberty City yerine Portland‘da geçecekti. Ancak son yaşanılan gelişmeler üzerinde iptal edilen oyunun bu versiyonu ne yazık ki kaderine terk edilmişti.



Satışa sunulmayan oyundaki kahramanımız Claude karakteri de daha farklı bir görünüme sahipti. Geliştirilen bu özel modda ise Claude karakteri hemen hemen aynı profil çizgisinde.

Oyuna ait ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Aşağıdaki YouTube ekranından söz konusu fragmanı seyredebilirsiniz.

