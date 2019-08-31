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Guinness'e giren Atatürk portresi, Anıtkabir'de

Niğde'de, Arnavut sanatçı Saımır Stratı'nın Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 250 bin adet vida ile yaptığı 'Atatürk ve Bayrak' çalışması Anıtkabir'e hediye edilecek.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:44
Guinness'e giren Atatürk portresi, Anıtkabir'de

Arnavut sanatçı Saımır Stratı’nın, Niğde’nin Bor ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri’nde 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen ‘Atatürk ve Bayrak’ çalışması Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, NİĞ-BOR Sanat Günleri yetkilisi Serkan Haliloğulları ve proje koordinatörü Necmi Pişkin’in katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren eser ile ilgili basın açıklaması düzenlendi. Haliloğulları, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren tabloyu Anıtkabir’e hediye etmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

‘Atatürk ve Bayrak’ portresi Arnavut sanatçı Saımır Stratı tarafından 40 günde 15 metrekare ahşap pano üzerine 250 bin farklı boyutlarda ve renklerde vida kullanarak yapıldı

Arnavut sanatçı Saımır Stratı’nın portreye 1 Nisan’da başladığını ve 10 Mayıs’ta tamamladığını belirten Haliloğulları, “Sanatçı uzun saatler çalışarak rekoru 250 bin vida ile kırdı. 8 Ağustos’ta rekor tasdik edildi. Amacımız bu tabloyu Anıtkabir’e taşımak. Saımır Stratı daha önce 10 dünya rekoru kırmış bir sanatçı. Bu kendisinin 11’nci rekoru oluyor. Kendisi mozaik sanatçısı. Kısmet olur da bu tablo yerini bulursa o zaman sanatçının kendisi gelecek” dedi.

20 BİN ZİYARETÇİ

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ise, “Bu güne kadar düzenlenen etkinliklerden farklı olarak bu seneki sanat günlerinde Arnavut sanatçı Saımır Stratı, 40 günde 15 metrekare ahşap pano üzerine 250 bin farklı boyutlarda ve renklerde vida kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Bayrağı teması işlemesiyle bir eser yaptı. Aynı zamanda bu eser sayesinde 20 binin üzerinde ziyaretçi sergimize katılım sağladı. Gerçekleşen bu sanatsal faaliyetler kapsamında ilimizin ve ilçemizin tanıtımında büyük katkıda bulunanlara teşekkür ederim” diye konuştu.

NİĞDE,(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
GuinnessAtatürk Portresi
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