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Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor

GfK ve Cereyan Medya iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor ve bu kişiler günde ortalama 4 saatini bu mecrada geçiriyor.

03 Şubat 2019 Pazar 14:55
Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor

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Almanya merkezli araştırma kuruluşu Growth From Knowledge (GKF) ce Cereyan Medya’nın ortak araştırması sonucunda Türkiye’deki insanların %80’inin bir sosyal medya hesabına sahip olduğu ve sosyal medya hesabına sahip kişilerin günde ortalama 4 saat sosyal medyayı kullandıkları tespit edildi.

Sosyal medya kullanımı hayatımızın büyük bir kısmını ele geçirmiş durumda. Son yapılan araştırmalar sonucunda sosyal medya kullanıcılarının günün altıda birini sosyal medyada geçirdiği ortaya kondu. Bu süre 15-24 yaş grubunda ise 5 saate çıkıyor.

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Son Güncelleme: 03.02.2019 14:57
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GündemHaberMEDYASosyal4 SaatGünde
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