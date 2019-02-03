Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor

03 Şubat 2019 Pazar 14:55
Almanya merkezli araştırma kuruluşu Growth From Knowledge (GKF) ce Cereyan Medya
’nın ortak araştırması sonucunda Türkiye’deki insanların %80’inin bir sosyal
medya hesabına sahip olduğu ve sosyal medya hesabına sahip kişilerin günde
ortalama 4 saat
sosyal medyayı kullandıkları tespit edildi.
Sosyal medya kullanımı hayatımızın büyük bir kısmını ele geçirmiş durumda. Son yapılan araştırmalar sonucunda sosyal medya kullanıcılarının günün altıda birini sosyal medyada geçirdiği ortaya kondu. Bu süre 15-24 yaş grubunda ise 5 saate çıkıyor.
Son Güncelleme: 03.02.2019 14:57