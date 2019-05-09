Meclisin aleyhteki 9 oya karşı 72 oyla kabul ettiği yasa, internette yalan içerikler yayan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası getirilmesini öngörüyor. Muhalefet ve sivil toplum örgütleri, içeriğin doğru ya da yanlış olduğu kararını hükümete bıraktığı ve “kamu yararı” kavramını çok geniş yorumladığı gerekçesiyle yasayı eleştiriyor.
Gündemdeki yasa kabul edildi: Yalan habere 10 yıl hapis
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, internette ve sosyal medyada uydurma ve yalan haber paylaşmayı ve yaymayı suç haline getiren yasayı kabul etti.
09 Mayıs 2019 Perşembe 11:29