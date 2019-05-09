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Gündemdeki yasa kabul edildi: Yalan habere 10 yıl hapis

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, internette ve sosyal medyada uydurma ve yalan haber paylaşmayı ve yaymayı suç haline getiren yasayı kabul etti.

09 Mayıs 2019 Perşembe 11:29
Gündemdeki yasa kabul edildi: Yalan habere 10 yıl hapis
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Singapur merkezli yayın yapan Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Yasama Meclisi, dün yapılan oylamada, internette manipülasyon amaçlı yalan ve uydurma içerikler paylaşmayı ve yaymayı suç haline getiren ve hükümete bu tip içerikleri bloke etme yetkisi veren Çevrimiçi Yalanlar ve Manipülasyon Yasası’nı kabul etti.

Meclisin aleyhteki 9 oya karşı 72 oyla kabul ettiği yasa, internette yalan içerikler yayan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası getirilmesini öngörüyor. Muhalefet ve sivil toplum örgütleri, içeriğin doğru ya da yanlış olduğu kararını hükümete bıraktığı ve “kamu yararı” kavramını çok geniş yorumladığı gerekçesiyle yasayı eleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yalan HaberSingapur
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