Havadaki virüsleri anında yakalayan ve yok eden cihaz

Son teknoloji hayatımızı günden güne kolaylaştırırken, sağlığımız için de faydalı teknolojiler daha çok boy göstermeye başladı. Son olarak Michigan Üniversitesi'nde araştırmacıların uzun süredir üzerinde çalıştığı bir cihaz, havadaki virüsü yüzde 99.9 oranında yok etmeyi başarıyor.

Geliştirilen yeni bir hava süzgeci, havadaki virüslere savaş açıyor ve havada mikrop bırakmayacak kadar başarılı bir işlem gerçekleştiriyor. Bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı bu yeni yöntem, insanlığın en büyük sorunu olan çevre kirliliği için atılan önemli bir adım olacak gibi görünüyor.



Yeni bir çeşit hava süzgeci; bir saniyeden daha kısa sürede neredeyse havadaki tüm bakteri ve virüsleri öldürerek, diğerlerinden daha hızlı, daha ucuz ve daha iyi çalışma potansiyeli taşıyor. Titizlik hastalarının rüyası olan cihaz; bazıları kızamık gibi saatlerce havada kalabilen bulaşıcı hastalıkların yayılmasına karşı da güçlü bir silah olma özelliği taşıyor.

Yeni cihaz hem virüsleri öldürmede etkili, hem de hastalıkları önleyebiliyor. Ayrıca çalışmanın yazarları, eğer teknoloji küçültülebilirse, günün birinde asırlık yüz maskesinin yerini alabileceğini ve istediğimiz zaman temiz hava solumamıza olanak sağlayacağını söylüyorlar.

Michigan Üniversitesi’nde inşaat ve çevre mühendisi olan Krista Wigginton, “Elde ettiğimiz sonuçlar, ısı içermeyen plazma işleminin, havadaki virüsleri etkisiz hale getirmede çok etkili olduğunu gösteriyor” diyor.