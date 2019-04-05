Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

Hayabusa2 asteroit üzerine patlayıcı bıraktı

05 Nisan 2019 Cuma 14:55
Hayabusa2 asteroit üzerine patlayıcı bıraktı
banner44

Japonya'nın, şubatta Ryugu asteroidine iniş yapan Hayabusa2 uzay aracının, yapay krater oluşturmak için asteroit üzerine başarılı şekilde patlayıcı bıraktığı bildirildi.

Japon Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2 uzay aracının, güneş veya uzay ışınlarına maruz kalmayan daha derin yer altı örneklerini toplama misyonu kapsamında yapay krater oluşturmak üzere asteroit üzerine patlayıcı bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, Hayabusa2'nin, 20 kilometre uzaklıktaki ana konumundan alçalarak asteroit yüzeyine 500 metre yukarıdan bakırdan yapılmış "küçük ölçekli darbe ölçer" bıraktığı kaydedildi.

Yüzeye bırakılmasının ardından 40 dakika içinde patlamaya ayarlanan darbe ölçerin taşıdığı bakır patlayıcının büyüklüğünün 2 kilogram ağırlığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın olacağı alandan ayrılırken kayıt için bir kamera bırakan uzay aracının, herhangi bir darbeden kaçınmak üzere asteroidin diğer tarafına geçebildiği ifade edildi. 
banner41

JAXA'nın, darbe ölçerin bir krater oluşturup oluşturmadığına ya da nasıl oluşturduğuna ilişkin incelemeler yaptığı aktarıldı.

JAXA, 18 Mart'ta Hayabusa2'nin, 5 Nisan'da Güneş sisteminin oluşumuna dair olası ipuçlarını bulmak için için asteroit yüzeyine 2 kilogram patlayıcı bırakarak krater açacağını duyurmuştu.

Patlamanın ardından uzay aracının, gözlem yapmak için kraterin bulunduğu konuma geri dönmeden önce birkaç hafta bekleyeceği bildirilmişti.

Hayabusa2, 22 Şubat'ta Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide inmişti. Uzay aracının Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutacak kaya örnekleri toplayarak Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hayabusa2 Asteroit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp'ta davetiye dönemi başladı
WhatsApp'ta davetiye dönemi başladı
Bilim insanlarından gizemli duyuru: 10 Nisan'da açıklanacak
Bilim insanlarından gizemli duyuru: 10 Nisan'da açıklanacak
Facebook’ta bir güvenlik skandalı daha!
Facebook’ta bir güvenlik skandalı daha!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim