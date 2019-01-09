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Herkesin gözü önünde telefonu büktü

Tüketici elektroniği dünyasının bir süredir gündeminde olan "katlanır ekran" teknolojisi önceki gün herkesi şaşkına çevirdi. ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen teknoloji fuarı CES'te Royole isimli bir şirket FlexPai isimli katlanır telefonu tanıttı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:47
Herkesin gözü önünde telefonu büktü

ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas’ta gerçekleşen tüketici elektroniği fuarı CES’te herkesin konuştuğu teknoloji FlexPai oldu… Royole isimli bir şirket tarafından geliştirilen ve Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon ortadan katlanabiliyor.

Cihaz, Çin'den sonra ABD ve Avustralya'da da satışa çıkacak.

Cihaz, Çin’den sonra ABD ve Avustralya’da da satışa çıkacak.

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Çin’de satışa çıkan Royole FlexPai’nin fiyatı ise bir hayli tuzlu. Yaklaşık 1300 dolardan satışa çıkacak telefonun fiyatı özelliklerine göre de artış gösterebiliyor. Cihazın tasarımını ve katlanabilir olmasını beğenen fuar katılımcıları buna karşılık telefonun kamerasının yetersiz olduğunu dile getirdi.

Cihazın satış fiyatı 1300 dolardan başlıyor.

Cihazın satış fiyatı 1300 dolardan başlıyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Güney Koreli teknoloji markası Samsung da katlanır bir telefon üzerinde çalıştıklarını duyurmuş fakat cihazın ne zaman satışa çıkacağına dair bir açıklama yapılmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bükülen TelefonHaber
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