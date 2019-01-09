Herkesin gözü önünde telefonu büktü

ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas’ta gerçekleşen tüketici elektroniği fuarı CES’te herkesin konuştuğu teknoloji FlexPai oldu… Royole isimli bir şirket tarafından geliştirilen ve Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon ortadan katlanabiliyor.

Cihaz, Çin’den sonra ABD ve Avustralya’da da satışa çıkacak.

Çin’de satışa çıkan Royole FlexPai’nin fiyatı ise bir hayli tuzlu. Yaklaşık 1300 dolardan satışa çıkacak telefonun fiyatı özelliklerine göre de artış gösterebiliyor. Cihazın tasarımını ve katlanabilir olmasını beğenen fuar katılımcıları buna karşılık telefonun kamerasının yetersiz olduğunu dile getirdi.

Cihazın satış fiyatı 1300 dolardan başlıyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Güney Koreli teknoloji markası Samsung da katlanır bir telefon üzerinde çalıştıklarını duyurmuş fakat cihazın ne zaman satışa çıkacağına dair bir açıklama yapılmamıştı.