Herkesin gözü önünde telefonu büktü

ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas’ta gerçekleşen tüketici elektroniği fuarı CES’te herkesin konuştuğu teknoloji FlexPai oldu… Royole isimli bir şirket tarafından geliştirilen ve Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon ortadan katlanabiliyor.
Cihaz, Çin’den sonra ABD ve Avustralya’da da satışa çıkacak.
Cihazın satış fiyatı 1300 dolardan başlıyor.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Güney Koreli teknoloji markası Samsung da katlanır bir telefon üzerinde çalıştıklarını duyurmuş fakat cihazın ne zaman satışa çıkacağına dair bir açıklama yapılmamıştı.