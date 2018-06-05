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Higgs Bozonu aniden en ağır parçacıklarla belirdi

Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen Higgsbozonunun aniden bugüne kadarki en ağır parçacıklarla belirdiği bildirildi.

05 Haziran 2018 Salı 17:38
Higgs Bozonu aniden en ağır parçacıklarla belirdi

LiveScience'ın haberine göre, Avrupa'daki Büyük HadronÇarpıştırıcısı'nda kaydedilen verilerin kullanıldığı Kompakt MüonSolenoit (CMS) ve Toroidal LHC Donanımı (ATLAS) deneylerinde Higgs'in, bilinen en ağır temel parçacıklar olan üst kuark ve anti-üst kuark ile "eşleştiğini" ortaya koyan bir çöküş gözlendi. 

Haberde, bu durumun parçacıklar arasında yakın ilişki olduğu fikrini verdiği ve temel parçacıkların neden bu kütlelere sahip olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacağı belirtildi.

"PhysicalReviewLetters" dergisinde yayımlanan bulgunun, fiziğin en temel meselelerinden biri olan maddenin neden kütlesi olduğu sorusuna daha iyi yanıtlar bulunmasını sağlaması da bekleniyor.

Atom altı parçacık Higgsbozonu, Fransa-İsviçre sınırında yerin 100 metre altında bulunan CERN tesislerinde yapılan deneyler sonucunda 2013 yılında keşfedilmişti.

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