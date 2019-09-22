Hindistan'ın Ay modülünün çalışma kapasitesi sona erdi

Hindistan'ın, Chandrayaan-2 uzay aracının, 7 Eylül'de inişi sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilen Vikram modülünün 14 günlük (1 Ay günü) çalışma kapasitesi dün sona erdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) Başkanı Kailasavadivoo Sivan yaptığı açıklamada, modülün çalışma süresinin bugün dolacağını belirterek, "Modülle henüz iletişim kuramadık." dedi.

ISRO'dan ismi açıklanmayan bir yetkili ise Ay gecesinin başlamasının Vikram modülüyle iletişim kurma ihtimalini ortadan kaldırdığı bilgisini paylaştı.

Yetkili, 14 gün süren Ay gecesinde, yüzeydeki sıcaklığın eksi 180 dereceye kadar düşebildiğini kaydederek, modülün bu sıcaklığa göre tasarlanmadığını, Ay gecesinin ardından Vikram'daki elektronik aksamın çalışmasının ise olanaksız olduğunu söyledi.

Bangalore'daki Hindistan Bilim Enstitüsü (IISc) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Nirupam Roy yaptığı açıklamada, "Biz şu durumda, ISRO'nun modülle iletişim kurma umudunun olmadığını söyleyebiliriz, Vikram'ın görev ömrü sona erdi." ifadelerini kullandı.

7 Eylül'de sinyal irtibatı kesilmişti

Chandrayaan-2 uzay aracının, 7 Eylül'de iniş sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilen Vikram modülünün 14 günlük (1 Ay günü) çalışma kapasitesi dün sona erdi.