HTC U12 Life bu ay sonu tanıtılacak!

HTC; ‘'Güzellik ve güç 30 Ağustos 2018'de tanışacak." şeklinde bir tweet paylaşımında bulundu. Ek olarak 30 Ağustos 2018 tarihini gösteren ve ortasında büyük bir ‘U' harfi bulunan bir görsel de paylaştı. HTC'nin bu paylaşımı, Imagine Life kod adına sahip olan HTC U12 Life'ın 30 Ağustos'ta IFA 2018'de düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılacağı şeklinde yorumlandı.