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Huawei Google Maps'in yerini alacak harita servisini buldu

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, haritalar servisi için Hollandalı TomTom şirketi ile anlaştı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:21
Huawei Google Maps'in yerini alacak harita servisini buldu

Huawei’nin, üreteceği yeni akıllı telefonlarında Google servislerini kullanamayacak olması Çin merkezli şirketi yeni ortaklıklara yöneltiyor. 
  
Şirket Google'ın harita servisi yerine kullanacağı uygulamayı yaptığı ortaklık sonrası açıkladı. 
  
Engadget'ta yer alan habere göre, Huawei, haritalar servisi için Hollanda merkezli TomTom şirketi ile anlaştı.  
  
TomTom şirketinin sözcüsü Reemco Meerstra, iki firma arasındaki anlaşmanın belli bir süre önce tamamlandığını ancak halka duyurulmadığını söyledi. 
  
ABD, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiası ile ABD’li şirketlerin  Huawei ile ticaret yapmasına Mayıs 2019’da yasak getirmişti.   
   
Bu yasak kapsamında ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın servis ve uygulamaları Huawei'nin kullanımına kapatılmıştı.  
  
Karar kapsamında eski Huawei cihazları yasaktan etkilenmezken şirketin yeni ürettiği telefonlarda bu servislere yer verememişti. 

Anahtar Kelimeler:
HuaweiGoogle Maps
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