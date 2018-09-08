Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro yine sızdı

Huaewi'nin kısa süre sonra tanıtacağı Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerine ait yeni fotoğraflar internete düştü

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:18
Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro yine sızdı

Ekim ayında Londra'da yapılacak bir etkinlikte tanıtılacak olan Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro ile ilgili internete düşen fotoğraflara yenileri eklendi. Birden fazla kaynak ve birden fazla fotoğraf paylaşılan yeni modellerin genel görünümü de ortaya çıktı gibi.

Firmanın en yeni işlemcisi Kirin 980 kullanacak olan yeni modellerden Mate 20 Pro'nun ana kamerasının üçlü olacağı fotoğraflardan da görülüyor. Arka yüzde kare şeklindeki bir alanda üç kamera net bir şekilde görünürken onların hemen yanında LED lamba yer alıyor.

Öte yandan sızan fotoğraflardan her iki modelin de çentikli olacağı anlaşılıyor. Ancak Mate 20 modelinde çentik daha küçükken, Mate 20 Pro'da bu çentik daha büyük tasarlanmış. Öte yandan Mate 20 Pro'da 3D yüz tanıma teknolojisinin bulunacağı da iddia edilmişti. Sızan fotoğraflarda bu teknolojiyi destekleyen sensörlere ait izler de bulunuyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Curiosity'den 360 derecelik selfie
Curiosity'den 360 derecelik selfie
Stadyumlara selfie çubuğu yasağı geldi
Stadyumlara selfie çubuğu yasağı geldi
Android'de YouTube Koyu Tema aktif hale getirin
Android'de YouTube Koyu Tema aktif hale getirin

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim