Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro yine sızdı

Ekim ayında Londra'da yapılacak bir etkinlikte tanıtılacak olan Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro ile ilgili internete düşen fotoğraflara yenileri eklendi. Birden fazla kaynak ve birden fazla fotoğraf paylaşılan yeni modellerin genel görünümü de ortaya çıktı gibi.

Firmanın en yeni işlemcisi Kirin 980 kullanacak olan yeni modellerden Mate 20 Pro'nun ana kamerasının üçlü olacağı fotoğraflardan da görülüyor. Arka yüzde kare şeklindeki bir alanda üç kamera net bir şekilde görünürken onların hemen yanında LED lamba yer alıyor.

Öte yandan sızan fotoğraflardan her iki modelin de çentikli olacağı anlaşılıyor. Ancak Mate 20 modelinde çentik daha küçükken, Mate 20 Pro'da bu çentik daha büyük tasarlanmış. Öte yandan Mate 20 Pro'da 3D yüz tanıma teknolojisinin bulunacağı da iddia edilmişti. Sızan fotoğraflarda bu teknolojiyi destekleyen sensörlere ait izler de bulunuyor.