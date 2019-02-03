Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio itirafı
Son Dakika
Kış yorgunluğundan kurtulmak için bilinçsizce bitkisel ürünlere yönelmeyin!
Son Dakika
Londra Üniversite Akademisi: Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler neden oldu
Son Dakika
Bilim insanları, kahvaltının zayıflamak için gerekli olduğu efsanesini çürüttü
Son Dakika
Yılda 98 bin dolar maaşla yatları test edecek ve dünyayı dolaşacak eleman aranıyor
Son Dakika

Huawei'nin katlanabilen telefonu göründü

Basına MWC'de düzenleyeceği etkinliğin davetiyelerini gönderen Huawei, katlanabilir telefonunun sinyallerini de vermiş oldu

03 Şubat 2019 Pazar 13:51
Huawei'nin katlanabilen telefonu göründü

Son yılların yükselen teknoloji trendi olan katlanabilir telefonların sayısı giderek artıyor. Royole FlexPai, Samsung ve Xiaomi derken Huawei de katlanabilir telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. İspanya'nın Barselona şehrinde 25-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan MWC 2019 fuarında tanıtılacak katlanabilir Huwaei modeli de tanıtılacak.

Firma basın mensuplarına gönderdiği davetiyede 24 Şubat 2019 tarihinde düzenleyeceği etkinliği duyurdu. Etkinliğin davetiye tasarımında katlanabilir bir telefon net olarak görülüyor. Huawei CEO'su Richard Yu daha önce bu tarz katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştıklarını ve bunu kısa bir süre sonra duyuracaklarını açıklamıştı.Hatta açıklamada bu modelin dünyanın ilk katlanabilir 5G destekli telefon olacağı da ifade edilmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiyat indiriminin ardından Çin’de iPhone satışları yükseldi
Fiyat indiriminin ardından Çin’de iPhone satışları yükseldi
Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
Google Plus için son uyarı yapıldı!
Google Plus için son uyarı yapıldı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim