Huawei'nin katlanabilen telefonu göründü

Son yılların yükselen teknoloji trendi olan katlanabilir telefonların sayısı giderek artıyor. Royole FlexPai, Samsung ve Xiaomi derken Huawei de katlanabilir telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. İspanya'nın Barselona şehrinde 25-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan MWC 2019 fuarında tanıtılacak katlanabilir Huwaei modeli de tanıtılacak.

Firma basın mensuplarına gönderdiği davetiyede 24 Şubat 2019 tarihinde düzenleyeceği etkinliği duyurdu. Etkinliğin davetiye tasarımında katlanabilir bir telefon net olarak görülüyor. Huawei CEO'su Richard Yu daha önce bu tarz katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştıklarını ve bunu kısa bir süre sonra duyuracaklarını açıklamıştı.Hatta açıklamada bu modelin dünyanın ilk katlanabilir 5G destekli telefon olacağı da ifade edilmişti.