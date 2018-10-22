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Icloud'u hackleyen Türk hackerdan Apple'a tehdit

Hacker, Apple'dan 175 bin dolar değerinde Bitcoin ya da Itunes hediye kartı istedi

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:14
Icloud'u hackleyen Türk hackerdan Apple'a tehdit

Turkish Crime Family isimli grubun lideri Kerem Albayrak,Apple'dan 175 bin dolar değerinde Bitcoin ya da Itunes hediye kartı istedi. Albayrak'ın talepleri yerine getirilmezse, yaklaşık 300 milyon kullanıcının hesap bilgilerini sosyal medya üzerinden paylaşabileceği belirtiliyor.

300 milyondan fazla kullanıcının iCloud bilgilerine sahip olan Albayrak, çeşitli iCloud hesaplarına girerken kendisini kayıt altına alıp bu görüntüleri YouTube'da paylaşarak Apple'dan fidye istedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, 175 bin dolar değerindeki fidyenin Bitcoin ya da iTunes hediye kartı ile ödenmesini de isteyen Albayrak'ın mahkemesi ise devam ediyor.

2017 Mart ayında İngiltere'de hayli konuşulan bu iCloud'un hacklenmesi olayının ardından, Albayrak'ın Londra'da yaşadığı tespit edilmiş ve hacker birinci dereceden şantaj ve ikinci dereceden yasa dışı eylem suçlarıyla yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmişti.

Son olarak da Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde duruşması görülen Albayrak, 14 Kasım tarihinde görüşülecek diğer duruşmaya kadar tahliye edildi.

Uzun süredir devam eden hukuki süreç dışında Albayrak'ın Apple ile bir anlaşmaya varıp varmadığına dair ise henüz bir bilgi yok. Albayrak, aynı zamanda yine geçtiğimiz sene gerçekleştirilen WannaCry fidye yazılım saldırısının da arkasındaki isimdi.

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