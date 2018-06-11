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İki ekranlı dizüstü bilgisayar dönemi başlıyor

ASUS, Computex fuarında touchpad'i ekran olarak kullanılabilen yeni dizüstü bilgisayarı Zenbook Pro'yu sahneye çıkardı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:23
İki ekranlı dizüstü bilgisayar dönemi başlıyor

Dokunmatik alan bir anda 5.5 inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana dönüşüyor.

Macbook'lardan hatırlayacağınız üzere yeni nesil modellerinde artık Touchbar adını taşıyan ve klavyenin hemen üzerinde yer alan minik bir ekran var. ASUS'un touchpad'i aslında MacBook Pro’ların klavyeleri üzerindeki dokunmatik çubukla aynı işlevleri görüyor.

Asus tarafından yazılan müzik çalar, hesap makinesi, numpad gibi özellikleri destekleyen ekran, Word ve PowerPoint gibi uygulamaları da çalıştıran Microsoft Offiice desteği ile hayata geçiyor. Chrome’da dolaşırken bu ekranı, bir YouTube ekranına dönüştürebiliyorsunuz.

Asus, Intel’in oyun bilgisayarları için özel olarak ürettiği Intel i9 işlemcilerini bu bilgisayarda kullanıma sunuyor. Ayırca geleneksel i5 ve i7 modelleri de satışa çıkıyor. Grafik tarafında ise ZenBook Pro, en üst düzey seçenek olarak, Nvidia GeForce 1050Ti’a kadar yükseltilebiliyor.

Asus ZenBook Pro Teknik Özellikleri:

Intel 8. Nesil i5, i7 ve i9 seçenekleri

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15,6 inçlik dokunmatik ana ekran (1920 x 1080 FHD ve 3840 x 2160 UHD seçenekleri)
5.5 inç FHD ScreenPad
Nvidia GeForce 1050Ti, 1050 GTX seçenekleri
16GB'a kadar arttırılabilir DDR4 RAM
1 TB'a kadar SSD depolama alanı
1,88 kg ağırlık
Deep Dive Blue ve Rose Gold Trim renk seçenekleri

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