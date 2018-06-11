İki ekranlı dizüstü bilgisayar dönemi başlıyor

Dokunmatik alan bir anda 5.5 inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana dönüşüyor.

Macbook'lardan hatırlayacağınız üzere yeni nesil modellerinde artık Touchbar adını taşıyan ve klavyenin hemen üzerinde yer alan minik bir ekran var. ASUS'un touchpad'i aslında MacBook Pro’ların klavyeleri üzerindeki dokunmatik çubukla aynı işlevleri görüyor.



Asus tarafından yazılan müzik çalar, hesap makinesi, numpad gibi özellikleri destekleyen ekran, Word ve PowerPoint gibi uygulamaları da çalıştıran Microsoft Offiice desteği ile hayata geçiyor. Chrome’da dolaşırken bu ekranı, bir YouTube ekranına dönüştürebiliyorsunuz.



Asus, Intel’in oyun bilgisayarları için özel olarak ürettiği Intel i9 işlemcilerini bu bilgisayarda kullanıma sunuyor. Ayırca geleneksel i5 ve i7 modelleri de satışa çıkıyor. Grafik tarafında ise ZenBook Pro, en üst düzey seçenek olarak, Nvidia GeForce 1050Ti’a kadar yükseltilebiliyor.

Asus ZenBook Pro Teknik Özellikleri:



Intel 8. Nesil i5, i7 ve i9 seçenekleri



15,6 inçlik dokunmatik ana ekran (1920 x 1080 FHD ve 3840 x 2160 UHD seçenekleri)5.5 inç FHD ScreenPadNvidia GeForce 1050Ti, 1050 GTX seçenekleri16GB'a kadar arttırılabilir DDR4 RAM1 TB'a kadar SSD depolama alanı1,88 kg ağırlıkDeep Dive Blue ve Rose Gold Trim renk seçenekleri