Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115357
ALTIN
160.774
DOLAR
3.7539
STERLİN
5.1115
EURO
4.5520
Çocuğun mikroplara da ihtiyacı var!
“Çocuklarınızı cam fanustan çıkarın”
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Kadınlar neden erkeklerden daha uzun yaşıyor?
Kadınlar neden erkeklerden daha uzun...
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

"İklim değişikliğini reddedenlere Venüs'e gitmelerini söyleyin"

Stephen Hawking: İklim değişikliğini reddedenlere Venüs'e gitmelerini söyleyin, masrafları ben karşılarım

12 Ocak 2018 Cuma 10:17
"İklim değişikliğini reddedenlere Venüs'e gitmelerini söyleyin"
banner10

Ünlü fizikçi 'Stephen Hawking'in, küresel ısınmanın devam etmesinin Dünya'da yaşamayı dayanılamaz kılacağını ve 200-500 yıl sonra insanlığın kendine yeni bir yuva araması gerekeceğini söyledi.

'Stephen Hawking'in Favori Yerleri' belgeselinin yayınlanan 2. bölümünde ünlü fizikçi küresel ısınmanın Dünya'da yaşamı dayanılamaz hale getireceğini söyledi.

Hawking, sera etkisi sorununun çözülememesi halinde Dünya'nın Venüs'ün kaderini yaşayacağını belirtti.

Hawking ayrıca "İklim değişikliğinin olmadığını savunan biriyle karşılaştığınıda onlara Venüs'e gitmelerini söyleyin. Yolculuk masraflarını ben karşılarım" dedi.

'İNSANLIĞIN YENİ BİR YUVA ARAMASI GEREKECEK'

Nitekim NASA'nın 2002 tarihli araştırmasına göre, Venüs gezegeni 4 buçuk milyar yıl önce Dünya gibi üzerinde su ve bitkilerin bulunduğu bir gezegendi, ancak ısınmanın etkisiyle okyanuslar buharlaştı ve günümüzdeki halini aldı.

Sera gazının etkisi gezegen yüzeyindeki sıcaklık 462 santigrat dereceye yükseldi.

Hawking, Dünya'nın yaşının 4.5 milyar yıl olduğunu göz önünde bulundururarak, insanlığın 200-500 yıl sonra kendine yeni bir yuva aramasının gerekeceğini savundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook, Haber Kaynağını güncelledi
Facebook, Haber Kaynağını güncelledi
Sevgili sandılar robot çıktı…
Sevgili sandılar robot çıktı…
Biyonik penisli erkek seks robotları 2018’de piyasada!
Biyonik penisli erkek seks robotları 2018’de piyasada!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim