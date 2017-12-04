İlk SMS 25 yıl önce gönderildi

İlk SMS (kısa mesaj) 25 yıl önce, 3 Aralık 1992'de Vodaphone'da çalışan mühendis Neil Papworth tarafından dönemin Vodaphone yöneticisi Richard Jarvis'e gönerildi.

İLK SMS MESAJI: MUTLU NOELLER

Ancak sanıldığı gibi ilk SMS cep telefonundan cep telefonuna yollanmadı. Papworth mesajı şirketteki bir kişisel bilgisayardan yöneticisinin cep telefonuna yolladı.

Tarihteki ilk kısa mesajda ise 'Mutlu Noeller' yazıyordu.

'XMAS YAZMADIM'

​Papworth mesajına yanıt alamadı çünkü o dönem cep telefonları kısa mesaj gönderemiyor sadece kısa mesaj alabiliyordu.

25 yıl sonra Sky News'a yaptığı açıklamada başarısından gurur duyduğunu anlatan Papworth " Bunun büyük bir şey olacağını gerçekten düşündüler mi bilmiyorum. Mesajda kelimeleri kısaltıp 'Xmas' yazmadım" ifadelerini kullandı.

'2012'DEN BERİ DÜŞÜŞTE'

Sky News'a göre 2007'de Birleşik Krallık'ta yılda 66 milyar kısa mesaj gönderildi.

Bu rakam 2012'de yılda 151 milyar kısa mesaj ve MMS'e (Multimedya Mesaj Servisi) ulaştı.

Sky News'a göre şu anda Birleşik Krallık'ta her gün 96 milyar metin mesajı gönderiliyor.

Ancak CBC'den Dominic Valitis konuyla ilgili değerlendirmesinde "Mesajlaşma artık eskisi kadar popüler değil. İngiltere'de mesajlaşmanın tepe noktası 2012'ydi. O zamandan beri tutarlı şekilde düşüşte" ifadelerini kullandı.

Günümüzde Facebook, Facebook Messenger ve WhatsApp kullanarak mesajlaşmak daha popüler durumda.