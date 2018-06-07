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"İnsan dışkısından enerji üretilebilir"

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, insan bağırsağında bulunan ‘bifidobakterium’dan enerji üretme fikrini anlatmak için ABD’ye gitti

07 Haziran 2018 Perşembe 17:25
"İnsan dışkısından enerji üretilebilir"

Bağırsak hastalıklarının tedavisine yönelik geliştirdiği yeni tekniklerle dikkat çeken Medical Park Tarsus Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, insan bağırsağındaki ‘bifidobakterium’ adlı bakteriden enerji üretme fikrini anlatmak için ABD'nin Seatle kentine gitti.

Dr. Bozkurt yaptığı araştırmalara göre 20 bin insanın 1 aylık dışkısından elde edilecek bifidobakteriumla 3 milyon 800 bin kilovat enerji üretmek mümkün olduğunu düşünüyor. Dr. Bozkurt’un bu fikri ile ilgilenen Hollanda merkezli çevre ve sağlık kuruluşu ELSEVIER, Dr. Bozkurt'u 8. International Conference on Algal Biomass, Biofuels Bioproducts'a davet etti. Konferansa katılmak için ABD'ye giden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, alternatif enerji sistemleri üzerine çalışan şirketler ve bilim adamlarının ortaya attığı fikrin üzerine eğilmesini umduğunu söyledi.

Dr. Bozkurt, Seatle'de 11-13 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek ve çevreci enerji sistemlerinin ele alınacağı 8. International Conference on Algal Biomass, Biofuels Bioproducts'ta, ortaya attığı fikirle ilgili poster sunumu yapacak.

“ENERJİ POTANSİYELİ YÜKSEK”

Dr. Bozkurt, bifidobakteriumların, bağırsak bakterilerinin yüzde 5'inden daha azını oluşturduğunu ancak yüksek enerji potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bifidobakteriumun karbonhidratı sevdiğini, yaprağı bile sindirebildiğini anlatan Dr. Bozkurt, “Bu bakteri, Adenozin Tri Fosfat (ATP) üretiyor. Şu anda ATP'yi enerjiye dönüştüren sistemler var. Yapılması gereken, kanalizasyona karışan insan dışkılarını bir yerde toplayıp, ürettiği ATP'yi enerjiye dönüştüren tesisi kurmak” dedi.

Dr. Bozkurt, bifidobakteriumdan enerji üretmenin, hayvan dışkılarından metan gazı elde edip yakmaktan farklı olduğunu da vurguladı.

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