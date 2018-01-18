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Instagram'a son görülme özelliği geldi!

Instagram'a bir özellik daha geldi. Kullanıcılar Whatsapp'ta olduğu gibi son görülme tarihi öğrenilebilecek...

18 Ocak 2018 Perşembe 18:08
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
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Instagram'a bomba bir özellik daha geldi. Son görülme tarihi artık Instagram'da. Bu özelilik kullanıcıları 2'ye böldü beğenenler de var beğenmeyenler de. Peki, Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır? Tüm detaylar haberimizde...

INSTAGRAM SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Instagram, WhatsApp’de ‘Son Görülme’ ve Facebook Messenger’da ‘Aktif olarak’ benzer bir yeni özellik test edildi.

Uygulamanın Instagram Direk Mesaj bölümüne girerek erişilebilir.  Seçenekler menüsünden aşağıdaki ekrana ulaşarak Instagram’ın son görülme özelliğini kapatabilirsiniz. 

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