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Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!

Popülaritesi arttıkça güvenlik tehdidi de büyüyen Instagram'a getirilen çift faktörlü kimlik doğrulaması özelliği, kullanıcıları güvenlik risklerine karşı koruma altına alıyor. Siz de bu ayarı hemen değiştirin, hesabınızı tehlikelere karşı koruyun! Peki bu ayar nasıl yapılıyor?

11 Ekim 2018 Perşembe 16:34
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!

İki faktörlü kimlik doğrulaması olan hesaplara giriş yaparken adından da anlaşılabileceği gibi iki adım uygulanıyor: kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra kullanıcının kaydettiği telefona bir adet doğrulama kodu geliyor. Bu sayede hesaba girmek için yalnızca şifre yeterli olmuyor.

Son geliştirme ile bu özelliği kullanırken SMS beklemek zorunda kalmayacaksınız. İki faktörlü kimlik doğrulaması seçeneğine tıkladığınızda önünüze kimlik doğrulama uygulaması adı altında bir madde çıkacak. Bunu seçtiğinizde ise telefonunuzda bu kodu sağlayabilecek bir uygulamanın olup olmadığı kontrol edilecek. Eğer yoksa indirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra hesabınıza girmek için gereken doğrulama kodu bu uygulama üzerinden sağlanacak.

Uygulamanın amacı herhangi bir şekilde SIM kartınız başka birinin eline geçerse hesaplarınızın kötüye kullanılmasını önlemek. Yani uygulamayı indirdiğiniz andan itibaren SIM kartınızın başkasının elinde olması da hesabınıza girmek için yeterli olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
InstagramGüvenlikAyarHaberTeknoloji
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