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Instagram bir özellik daha kopyalıyor!

Farklı uygulamaların popüler özelliklerini kendi uygulamasına taşıyan Instagram'dan bir hamle daha geliyor. Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok'taki bazı özellikler Instagram'a geliyor...

14 Kasım 2019 Perşembe 12:33
Instagram bir özellik daha kopyalıyor!

Instagram geçtiğimiz senelerde Snapchat’ten esinlendiği özelliklerle çok konuşulmuştu, iddialara göre bir esinlenme fırtınası daha yaşanacak ve Instagram, TikTok’tan birçok özelliği kendi uygulamasına taşıyacak.

EFEKTLER, ARKA PLAN MÜZİKLERİ, HIZ AYARLAMALARI

Instagram mühendisleri, kullanıcıların kliplere AR efektleri ve arka plan müzikleri eklemesine yardımcı olacak, aynı zamanda hız ayarlamaları yapmasına olanak sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili ilk duyuru yine tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong'tan geldi. Wong, bu özellik ile birlikte Instagram'ın TikTok olma yolunda olduğunu söyledi. ‘Sahneler' ismindeki özelliğin şimdilik ne zaman geleceği bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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