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Instagram çöktü mü?

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da bazı kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı belirtildi. Olay kısa sürede Twitter'da gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları, 'Instagram akış yenilenemedi hatası' ile karşılaştıklarını belirtti.

09 Ekim 2021 Cumartesi 10:29
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Instagram çöktü mü?
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Sosyal medya sitelerinden Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar 'akış yenilenemedi hatası'yla karşılaştıklarını bildirdiler. 

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA

Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazılarının uygulama ve hizmetlerimize erişim sorunu yaşadığının farkındayız. Her şeyi bir an önce normale çevirmek için çalışıyoruz ve meydana gelen zorluktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Sorunun çözüldüğüne dair bir mesaj atılmadı. Dünyanın bazı noktalarında erişim sorununun devam ettiği belirtiliyor. 

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a 4 Ekim'de dünya genelinde yaklaşık 6 saat boyunca erişim sorunu yaşanmış, şirket sorunun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Instagramçöktü
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