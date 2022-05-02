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Instagram'da beklenen oluyor

Instagram Reels kullanıcılarına müjde geldi. Twitter'da paylaşılanlara göre, Instagram, Reels uzunluğunu 90 saniyeye çıkarmaya başladı. TikTok rakibi Reels'teki bu değişiklik bir süredir bekleniyordu.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 13:05
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Instagram'da beklenen oluyor

Instagram Reels, kısa sürede platformun en popüler özelliklerinden biri oldu. Instagram mühendisleri, TikTok rakibi Reels'ın kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getirmek için ise yeni yeni özellikler eklemeye başladı. Reels, kullanıcılarına ise TikTok'a benzer bir şekilde 15 saniye, 30 saniye ve 60 saniye uzunluğunda Reels kaydetme seçenekleri sunuyordu. Şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı.

INSTAGRAM, REELS SÜRESİNİ UZATIYOR!

Matt Navarra, Instagram'ın Reels süresini 90 saniyeye çıkardığını belirten bir tweet paylaştı. Söz konusu tweet'te 15 saniye, 30 saniye ve 60 saniye seçenekleriyle birlikte 90 saniye seçeneğinin de yer aldığı bir fotoğraf yer aldı.

Tweet'e göre, Reels süresinin 90 saniye çıkartılmasıyla birlikte şimdikinden daha uzun Reels'ler çekebileceksiniz.

TEST ETTİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Bu yılın başlarında, bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, Instagram'ın Reels için 90 saniyelik bir seçeneği test ettiğini sızdırmıştı. Ancak bu seçeneğin kullanıma sunulacağı tarihi vermemişti.

Navarra'nın Twitter'daki gönderisine bakılırsa, Instagram bu seçeneği bazı kullanıcıların beğenisine sunmaya başladı.

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