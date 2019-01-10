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Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, kullanıcılarına yeni bir özellik daha sunmaya hazırlanıyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:22
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik

Henüz test aşamasında olan özellik sayesinde kullanıcılar bir fotoğrafı, birçok hesaptan aynı anda paylaşabilme olanağına kavuşacak.

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Instagram'da özellikle ticari kurumların fazlasıyla işine yarayacak bir özellik hayata geçiyor. Kullanıcılar, artık tek bir tuşa basarak aynı fotoğrafı birden fazla hesap üzerinden paylaşabilecek. Elbette her hesabında daha öznel içerik bulundurmak isteyen kullanıcılar için bu özellik çok da önemli bir şey sunmuyor.

Şimdilik sadece iOS platformunda çalışan özelliği kullanabilmek için izleyeceğiniz yol ise gayet basit: Öncelikle fotoğrafınızı çekiyor ve seçiyorsunuz. Ardından alt kısımda bulunan hangi hesabınızda bu fotoğrafı paylaşmak istiyorsanız bir bir seçiyorsunuz. Bu adımdan sonra Paylaş butonuna dokunmaktan başka yapacak bir işleminiz yok. 

Android için bu özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz belli değil. 

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Son Güncelleme: 10.01.2019 11:29
Anahtar Kelimeler:
HaberTeknolojiYenilikçoklu Hesap özelliğiInstagram
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