Instagram'daki özellik Facebook’a da geliyor

Sosyal medya platformu Instagram, Reels özelliğinin Facebook’ta da kullanılmasını öngören bir testin başlatıldığını duyurdu.



Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Instagram, geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıma sunduğu Reels özelliğinin, Hindistan’daki az sayıda kullanıcı için Facebook’ta kullanılması üzerine açıldığını bildirdi.



ADI FACEBOOK REELS OLACAK



Tıpkı TikTok ve SnapChat gibi, kullanıcıların ses ve efekt kullanarak 15 saniyelik videolar çekebildiği ve bu videoları düzenleyebildiği Reels özelliği denemelerin sonrasında Facebook’ta kullanıma başladığında ‘Facebook Reels’ adını alacak.

Bloomberg’un haberinde, denemelerin Hindistan’da gerçekleştirilmesinin nedeninin, ülkenin Facebook’un en büyük pazarı olduğunun altı çizilirken Facebook’un Hindistan pazarını çok önemsediği belirtildi.



Dünyanın en büyük Sosyal medya şirketi olan Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı bünyesinde bulundururken, geliştirilen özellikleri belirli süreler içerisinde her bir platformuna entegre ediyor.



Geliştirdiği ‘Reels’ özelliğiyle SnapChat ve TikTok’u taklit ettiği eleştirilerine yanıt vermeyen Facebook tarafı ise, 2012'de 1 milyar dolara Instagram'ı, 2014'te 19 milyar dolara WhatsApp'ı satın almış, aynı yıl 3 milyar dolar bedel ödeme teklifiyle SnapChat'in de kapısını çalmıştı.



SnapChat cephesinden istediği yanıtı alamayan Facebook bunun üzerine Instagram'a Snapchat ile hayatımıza giren ‘stories’ (hikayeler) isimli 24 saat sonra otomatik olarak silinen paylaşım özelliğini entegre etmişti.