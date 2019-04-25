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Instagram'dan fenomenlere kötü haber

Sosyal medyanın en popüler platformlarından birisi olan Instagram özellikle fenomenleri bir hayli üzecek bir karar almaya hazırlanıyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:27
Instagram'dan fenomenlere kötü haber
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  • Sosyal medyadaki beğeni rakamlarıyla eş zamanlı gelişen bir onaylanma hissiyatı Instagram kullanan büyük çoğunlukta hakim.

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    Paylaşımlarımızın altında beliren bu rakamlar dijital dünyadaki prestijimizi simgeliyor. Influencer'lar da başarı ve popülarite ölçümlerini bu veriler üzerinden yapıyor. Öyle ki ne kadar çok beğenildiğiniz etkileşimin esas alındığı bir ortamda takipçi sayısından bile daha kıymetli.

  • Bu durum ister istemez kullanıcıların üzerinde bir beğenilme baskısına yol açıyor. Ortaya çıkan baskının ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkilediği yapılan birçok araştırma sonucunda kanıtlandı. Instagram yetkilileri de yaklaşan tehlikenin farkında ve 'baskısız' bir platform yaratmak için yeni bir formül öneriyor: Beğeni sayısının görünmediği paylaşımlar. 

  • Tech Crunch'ın haberine göre Instagram bundan böyle bir paylaşımın ne kadar beğeni aldığından ziyade içeriğine ve içerik kalitesine yoğunlaşacak. Bu gelişme daha az popüler olan kullanıcıları mutlu edeceğe benzese de, takipçi ve beğeni sayısı yüksek influencer'ları olumsuz etkileyebilir. Zira dijital dünyadaki gelir modellerini hesaplarken esas aldıkları önemli kriterlerden biri altın değerindeki beğeni rakamları.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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