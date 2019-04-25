Instagram'dan fenomenlere kötü haber

Bu durum ister istemez kullanıcıların üzerinde bir beğenilme baskısına yol açıyor. Ortaya çıkan baskının ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkilediği yapılan birçok araştırma sonucunda kanıtlandı. Instagram yetkilileri de yaklaşan tehlikenin farkında ve 'baskısız' bir platform yaratmak için yeni bir formül öneriyor: Beğeni sayısının görünmediği paylaşımlar.

Tech Crunch'ın haberine göre Instagram bundan böyle bir paylaşımın ne kadar beğeni aldığından ziyade içeriğine ve içerik kalitesine yoğunlaşacak. Bu gelişme daha az popüler olan kullanıcıları mutlu edeceğe benzese de, takipçi ve beğeni sayısı yüksek influencer'ları olumsuz etkileyebilir. Zira dijital dünyadaki gelir modellerini hesaplarken esas aldıkları önemli kriterlerden biri altın değerindeki beğeni rakamları.