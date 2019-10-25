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Instagram'dan gizli takipçilere büyük darbe!

Instagram en önemli sosyal medya uygulamaları arasında gün geçtikçe yerini sağlamlaştırırken çeşitli güncellemeler de geliyor. Son günlerde Instagram, gizli takipçileri üzecek bir değişim içine girdi...

25 Ekim 2019 Cuma 09:44
Instagram'dan gizli takipçilere büyük darbe!

Sosyal medya üzerinden taciz ve şiddet olaylarının gittikçe artması üzerine platformlar kullanıcıları korumak için daha fazla önlem almaya başladı. ShiftDelete tarafından aktarılan habere göre. Yeni gelen güncelleme ile birlikte platforma üye olmayan kişiler artık üye profillerinde sadece birkaç fotoğraf görebilecek. Instagram yeni özelliği ile platforma üye olmayan kullanıcılara karşı üyelerini biraz daha korumayı amaçlıyor.

ÜYE OLMAYANLAR BİRKAÇ FOTOĞRAF GÖREBİLECEK

Yeni gelen özellik ile ilgili bir açıklama da Facebook yöneticisinden geldi. “Eğer Instagram'da oturum açmadıysanız, oturum açma ekranı gelmeden önce sadece belirli bir miktar içerik görebilirsiniz. Bu özellik, insanların en iyi Instagram deneyimini elde etmelerine ve toplumun bir parçası olmalarına yardım ediyor” dedi.

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InstagramTelnolojiHaberKKTC
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