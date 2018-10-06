Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik

Instagram, 'name tag' yani 'isim etiketi' adı altında yeni bir özelliği duyurdu. Mesela Instagram’da merak ettiğiniz bir kullanıcıyı aradığınız zaman, binlerce aynı isimde kullanıcı karşısına çıkıyor. Kullanıcıların yakındığı bu sorun üzerine oldukça güzel bir çözüm üreten sosyal medya platformu, İsim Etiketi ile karşımıza çıkıyor.

Bu özellik oldukça basit çalışıyor. ” İsim Etiketi” özelliği sayesinde kullanıcılar kendilerine özgü bir kimlik kartı oluşturabiliyorlar. İsim Etiketi adı altında oluşturulan bu kimlik kartını, telefonunuzun kamerası ile okutarak, aradığınız kişinin profiline hiç bir arama yapmadan erişebiliyorsunuz.