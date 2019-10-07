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Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, son zamanlarda ilginin düşmesi nedeniyle kullanıcılarının ilgisini diri tutmaya çalışıyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:31
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...

Instagram kullanıcılarının heyecanını canlı tutmak için yeni bir özellik tasarlıyor. İddialara göre yeni özellik grup hikayeleri olacak. Shift Delete’in haberine göre; Jane Manchun Wong adlı uygulama analistinin keşfettiği bu özelliğin henüz ne zaman çıkacağı belli değil. Temelde yakın arkadaşlar özelliğine benzer şekilde çalışan Grup Hikayeleri çevrenizdeki insanlara aynı anda hikaye atabilmenizi sağlayacak.

Yakın zamanda gelmesi beklenen Grup Hikayeleri özelliği sayesinde uygulama üzerinden oluşturduğunuz grup sohbetlerine girmeden direkt olarak hikayenizi paylaşabileceksiniz.

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Instagram
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