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Instagram'ın kurucuları Systrom ve Krieger 'Facebook ile anlaşmazlıklar yüzünden' ayrılıyor

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger şirketten ayrılma kararı aldı. Systrom ve Kreiger'ın, Facebook yönetimiyle yaşadığı gerginlik nedeniyle istifa kararı aldığı belirtiliyor.

25 Eylül 2018 Salı 14:04
Instagram'ın kurucuları Systrom ve Krieger 'Facebook ile anlaşmazlıklar yüzünden' ayrılıyor

Şirketin CEO'su Systrom, "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" dedi.

2012'de Facebook'un bir milyar dolara satın aldığı Instagram'ın bugün milyardan fazla kullanıcısı var.

BBC Kuzey Amerika teknoloji muhabiri Dave Lee, zaman içinde Instagram'ın popülarritesi artarken, Facebook'un durgunluk dönemine girdiğini söylüyor.

Facebook'un Instagram'ı gelir yaratan bir uygulamaya dönüştürüp kullanıcıların para ödemesini gerektiren yeni özellikler eklemeye çalışması bazı çevreleri rahatsız etmiş, bu yaklaşımın Instagram'ın kuruluş felsefesi olan sadeliğe ters düştüğünü vurgulayanlar olmuştu.

Kevin Systrom ve Mike Krieger 2010'da kurdukları şirketi, Facebook'a devrettikten sonra uygulamayı yönetmeye devam etti.

'Yeni bir sayfa açmaya hazırız'

Systrom açıklamasında "Yeni bir sayfa açmaya hazırız. Yeni şeyler geliştirmek biraz geri çekilip bakmayı, bize neyin ilham verdiğini anlamayı ve dünyaya ihtiyacı olan şeyi vermeyi gerektiriyor " dedi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de açıklamasında "Instagram, kurucularının ortak yaratıcılıklarını yansıtıyor. Birlikte çalıştığımız altı yıl içinde çok şey öğrendim ve bundan büyük keyif aldım. Bundan sonra ne geliştireceklerini görmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Şimdi 30'lu yaşlarında olan Systrom ve Krieger Stanford Üniversitesi'nde okurken tanıştı.

Polaroid fotoğraflardan esinlenerek yaratılan Instagram sadece iPhone'lar için geliştirilmişti.

2012'de Instagram'ın 30 milyon kullanıcısı vardı.

Nisan'da WhatsApp'ın kurucularından Jan Koum da, 2014'te Facebook'a sattıkları şirketten ayrılacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
InstagramKevin SystromMike KriegerFacebookTeknolojiHaber
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