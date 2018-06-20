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Instagram'ın Youtube'a rakibi: IGTV

Instagram, yeni sosyal paylaşım platformu IGTV ile YouTube'u tahtından sallayacak gibi duruyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:48
Instagram'ın Youtube'a rakibi: IGTV

Herkesin bildiği gibi YouTube, video paylaşım platformları arasında dünyada birinci konumda.

Kullanıcılarına sunduğu geniş kütüphanesi ve yayıncıları ile her geçen gün kalitesini artırmaya devam ediyor ediyor ancak sektörel olarak bazen tekelleşme olarak adlandırdığımız bir döngü içerisine de girmedi de değil.

Adil olmayan kanal oynamaları ve düzenlemeleri sonucu zamanında birçok YouTuber bu konuda isyanlarını dile getirmişti. En son olarak hatırlayacağınız üzere YouTube genel merkezine karşı bir YouTuber'da saldırı düzenlemişti. Peki size artık YouTube'un bir rakibi var dersem? Daha önce zaten Instagram, YouTube benzeri bir platform üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Şimdiyse bu platform hakkında daha fazla detay gelmiş durumda.

IGTV ile tekelleşmeye son!

Normalde 60 saniyelik videolar yüklenebilen Instagram platformunun orijinali bozulmadan, minimum 15 saniye ve maksimum 1 saatlik videoların yüklenebileceği bağlantılı platform, uygulama içindeki Keşfet sekmesinin de bir parçası olarak karşımıza çıkacak. Platformun adı ise IGTV olarak karşımıza çıkacak.

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IGTV'nin video blog paylaşımları için desteklenmesi, içerik oluşturucularının ciddi beklentilerini de karşılayacak gibi duruyor. Böylelikle Instagram, YouTuber dediğimiz oluşumu da ortadan ikiye bölmüş olacak. Herhangi bir parasal kazanç söz konusu olacak mı bilmiyoruz ancak Instagram'ın mutlaka bu konuda da çalışmaları vardır.

Bildiğiniz gibi mobil cihazların kameraları ciddi oranda gelişim göstermekte. Artık insanlar normal kameralara ihtiyaç duymadan mobil üzerinde bile 4K kalitede çekimler gerçekleştirebilir ve montak işlerini halledebiliyorlar. Instagram da bunun üzerine büyük yatırımlar yaparak, son derece gelişmiş kameralarla yapılan içerik üreticiliğine karşı bir kapı aralamış olacak böylelikle.

IGTV yeni fenomenlerini arıyor!

IGTV'de yeni fenomenlerin ortaya çıkması zaten kaçınılmaz bir gerçek. Mevcutta büyük kitlelere sahip içerik oluşturucularının da bu fikrin en büyük pazarlama aracı olması bekleniyor.

YouTube'un piyasayı tek başına domine etmesi, kendi kurallarını da özgürce belirlemesine olanak tanıyordu. Artık bu devrin bittiğini rahatlıkla dile getirebiliriz. Her zaman dile getirdiğim gibi: rekabet ortamının olmadığı yerde sömürgecilik söz konusudur.

Instagram, IGTV'yi TSİ 19.00'da San Francisco'da düzenleyeceği özel etkinlik sıraısnda kullanıcılarının beğenisine sunacak. Bakalım yeni sosyal paylaşım platformu IGTV, yayıncıların yüzünü güldürebilecek mi?

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