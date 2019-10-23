Instagram 'kusursuz vücut algısı' yaratan filtreleri kaldırılıyor

Instagram, kullanıcılara kötü yönde tesir eden bir dizi filtrenin sonunu getiriyor. Platformun filtre üreticisi Spark AR Creators, özellikle gernçlerde 'kusursuz vücut algısı yaratarak estetik operasyona özendiren' filtreleri kaldırma kararı aldıklarını açıkladı. Açıklamada filtrelerin kaldırılacağı kesin bir tarih belirlenmediği ancak kısa süre içerisinde bu kararların uygulanacağı belirtildi. Söz konusu filtrelerin en bilinenleri arasında ise Fix Me, Beautiful Face, HolyBucks ve Plastica yer alıyor. Instagram, daha önce de ‘kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmak için' aralarında Avustralya ve Japonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki paylaşımlarda 'beğeni' sayısını deneme amaçlı gizlemeye başlamıştı.