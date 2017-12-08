Instagram, mesajlaşma için ayrı bir uygulama yaptı

Instagram, Direct adlı mesajlaşma uygulamasını piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Mevcut Instagram uygulamasının içerisinde yer alan mesajlaşma bölümünü ana uygulamanın içinden çıkaracak olan Instagram, Direct adlı uygulamayla Snapchat'e daha dişli ve doğrudan bir rakip olacak.



Direct uygulaması ilk etapta iOS ve Android platformları için farklı 6 ülkede pilot olarak yayınlanacak. Üstelik bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Diğer ülkeler ise Şili, İsrail, İtalya, Portekiz ve Uruguay.



Instagram'ın Direct uygulamasını ayırmaktaki bir diğer amacı markaların da işini kolaylaştırmak. 1 milyar kullanıcı sayısına doğru emin adımlarla ilerleyen Instagram'daki işletme sayısının da 25 milyona ulaştığını düşünürsek, Instagram müşteri hizmetleri için de önemli bir kanal haline geldiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte kullanıcılar arasındaki özel mesajlaşma trafiğini de yönetmek için Instagram'ın Direct uygulaması kimi kullanıcılara avantaj sağlayacak.



Facebook ve Messenger tepki almıştı



Hatırlayacağınız üzere Facebook da uygulama içerisinde yer alan mesajlaşma bölümünü Messenger adıyla yeni bir uygulama olarak piyasaya sunma kararı almıştı. Pek çok kullanıcı bu karardan memnun kalmamış olsa da, Messenger uygulaması milyonlarca kullanıcının telefonuna girmeyi başardı. Kimi kullanıcılar telefonunun uygulama çöplüğüne döndüğü gerekçesiyle durumdan hoşnut kalmazken, kimi kullanıcılar ise mesaj kutusundan arındırılmış Facebook'u daha çok sevdi.



Facebook'un izlediği strateji doğrultusunda uygulamanın içinden yeni bir uygulamanın doğması kullanıcılar açısında beğenilme konusunda oldukça görece. Instagram'ın mesajlaşma bölümü ayrı bir Direct uygulaması olarak piyasaya çıkarsa, Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma uygulamalarının sayısı da WhatsApp, Messenger ve Direct olmak üzere 3'e yükselecek.