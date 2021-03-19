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Instagram ve WhatsApp çöktü

WhatsApp ile sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.

19 Mart 2021 Cuma 20:01
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Instagram ve WhatsApp çöktü

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre uygulamaların çöktüğü belirtildi.

Türkiye'de saat 20:15 itibariyle başlanan erişimi sorununun tüm dünyada yaşandığı öğrenilirken, platformun yetkililerinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppInstagram
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