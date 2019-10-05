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Instagram yeni uygulamasını duyurdu: Threads

Instagram Threads uygulaması duyuruldu ve sosyal medya uygulamaları arasına bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor. Instagram Threads uygulaması yapı olarak SnapChat rakibi olacak. İşte merak edilen uygulama Instagram Threads hakkında detaylar...

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:39
Instagram yeni uygulamasını duyurdu: Threads

Instagram 2012 yılında Facebook tarafından satın alınmıştı ve o günden beri adım adım yeniliklerle en çok kullanılan sosyal medya uygulaması haline geldi. Bazı özelliklerini SnapChat uygulamasından esinlenerek geliştiren Facebook, bu kez de benzer bir uygulama geliştirmeyi planlıyor. Threads adlı uygulama ile doğrudan SnapChat uygulamasına rakip olmayı hedefleyen firma çalışmalara başladı. Birçok özelliği SnapChat uygulamasından esinlenen Instagram Threads uygulaması, kullanıcıları doğrudan mesajlaşmaya teşvik edecek. Ayrıca bellirli bir süre içerisinde silinen fotoğraflar ve videolar ile daha çok paylaşım yapılması planlanıyor.

KOLAY BİR UYGULAMA OLACAK

Threads, SnapChat gibi uygulama açıldığında direkt kamera erişimi sağlayacak. Filtre, etiket gibi özelliklerin ekrana birkaç dokunma ile yapılabileceğini belirten şirket kullanımı kolay bir uygulama olacağının altını çizdi. Ayrıca fotoğraf deklanşörüne istediğiniz kişileri tanımlayarak aynı anda birden fazla kişiye fotoğraf atabileceksiniz. Uygulamayı kullanmaya başlayanların, SnapChat benzeri arayüze sahip olduğu için zorlanmayacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
InstagramThreads
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