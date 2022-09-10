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Instagrama "repost" özelliği geliyor

Instagram, üçüncü taraf uygulamaya gerek kalmadan gönderileri yeniden paylaşmayı sağlayan 'repost' butonunun uygulamaya ekleyecek.

10 Eylül 2022 Cumartesi 21:50
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Instagrama "repost" özelliği geliyor


Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Meta bünyesinde hizmet veren şirket, şimdilerde kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Şimdiye kadar Instagram kullanıcıları, başka bir hesaptaki fotoğrafı veya videoyu kendi hesaplarında yayınlamak için, Instagram ile doğrudan alakası olmayan üçüncü taraf repost uygulamalarından faydalanıyordu.

Repost özelliği test ediliyor
Bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalara başlayan sosyal medya platformu, repost özelliğini uygulamaya dahil etmek için çalışmalara başladı.

Uygulama içerisindeki paylaşım menüsüne eklenecek yeni buton, profildeki ikonların hemen yanında yer alacak.


Meta’dan bir sözcü, tıpkı Hikayeler’de olduğu gibi Akış’ta da gönderileri yeniden paylaşma özelliğini test etmeye başlayacaklarını söyledi.

Şirketin sözcüsü, testin, kısa süre içerisinde belli kullanıcılara açılacağını sözlerine ekledi.

Instagram'a gelen özellikleri önceden sızdırmasıyla bilinen mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'ye göre Instagram, repost butonuyla paylaşılan bütün gönderileri profilde ayrı bir sekmede yayınlayacak.

Instagram'ın "repost" özelliğini tüm kullanıcılara ne zaman sunmayı planladığı henüz bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
InstagramRepost
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