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Instagram’da bir devrin sonu! Instagram butona veda ediyor…
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Instagram’da bir devrin sonu! Instagram butona veda ediyor…

Popüler sosyal medya platformu Instagram'ın IGTV butonunu ana sayfadan kaldıracağı konuşuluyor. TechCrunch tarafından duyurulan habere göre bir Facebook yetkilisi, IGTV'den istediğini bulamayan Instagram'ın IGTV butonunu kaldıracağını doğruladı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 13:09
Instagram’da bir devrin sonu! Instagram butona veda ediyor…

Instagram, 2018 yılında hayatımıza kazandırdığı IGTV'den beklediğini bulamadı. Yapılan açıklamaya göre Instagram IGTV butonunu ana sayfadan kaldıracak.

2018’DE HAYATIMIZA GİRMİŞTİ

Instagram Haziran 2018'de IGTV ile karşımıza çıkmıştı. Akıllı telefonların hayatımızda büyük yer edinmesi ve videoların artık çoğunlukla dikey olarak çekilmesiyle birlikte yepyeni bir video paylaşım platformu olması beklenilen IGTV, aradan geçen onca zamanda maalesef pek başarılı olamadı.

Shiftdelete’in TechCrunh’tan aktardığına göre; en büyük rakibi diyebileceğimiz TikTok, Haziran 2018'den bu yana ABD'de 80,5 milyon indirme gerçekleştirirken IGTV ise 1,1 milyonda kaldı. Rakibi karşısında daha zayıf kalan IGTV için dolasıyla bir takım yenilikler gerekli görüldü.

Bu doğrultuda yatay videoyu da desteklemeye başlayan IGTV, ardından Instagram'ın ana uygulamasında yer edindi. Ancak bu da uygulamanın Instagram üzerinden kullanılmasına yol açtı.

FACEBOOK YETKİLİSİ DOĞRULADI

TechCrunch tarafından duyurulan habere göreyse bir Facebook yetkilisi Instagram üzerinde yer alan IGTV butonunun kaldırılacağını doğruladı. Sebep olaraksa bu butonun hiç kullanılmamasına dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Instagram
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