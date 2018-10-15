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Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!

Instagram hikayelere benzer şekilde, ekrana dokunma ile yönetilen bir gezinme özelliğini test ediyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:47
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!

Şu anda Instagram’da Keşfet sekmesindeki gönderileri incelemek isterseniz, ana ekranda yapacağınız gibi yukarı kaydırmanız gerekli. Platform, görünüşe göre Hikayedeki gezinme yöntemini örnek alarak, ekrana dokunma ile bir gönderiden diğerine geçme özelliğini test ediyor.

Instagram, Keşfet sekmesini kullanarak bu özelliği test ettiğini doğruladı. Bir şirket yetkilisi konu hakkında: “Instagram’daki deneyimi iyileştirmek için her zaman yeni yolları test ediyoruz ve sizi sevdiğiniz insanlara ve şeylere daha da yaklaştırıyoruz.” şeklinde konuştu. Sözcü ayrıca, şirketin şu anda ana ekranda da böyle bir gezinme yöntemini test etmenin gündemlerinde olmadığını da ekledi.

Platform zaten bir video bittikten sonra otomatik olarak diğerine geçiyordu. Bu özellik, fotoğraf gönderileri aracılığıyla yeni kullanıcılar keşfetmeyi neredeyse video deneyimi kadar kolay hale getirecek.

Diğer tüm deneysel Facebook ve Instagram özelliği gibi bu özellik de şu anda sadece çok az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir olacak. Ancak test süresi boyunca gösterdiği performansa göre kalıcı olarak Instagram’da yer edinebilir.

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