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Instagram’da sessize almak çok basit!

İnstagram her güncelleme ile uygulamaya yeni özellikler eklemesine artık herkes alıştı. Son yıllarda İnstagram'a gelen özelliklerden biri de sessize alma alma oldu. Sessize alma özelliği ile kullanıcıların paylaşımlarının uygulamada görünmesini engellerken onları takipten çıkarmayı gerektirmiyor. Peki Instagram'da sessize alma işlemi nasıl yapılır?

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:36
Instagram’da sessize almak çok basit!

Instagram'da sessize alma işlemi araştırma konusu oldu. Popüler sosyal ağ Instagram, kullanıcıların paylaşımlarını görmek istemedikleri arkadaşlarını takip etmeyi bırakmadan sessize almalarını sağlayan yeni özelliğini devreye soktu. Peki Instagram'da sessize alma işlemi nasıl yapılır? İşte tüyolar…

INSTAGRAM'DA SESSİZE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sessize almak istediğiniz kullanıcının profil sayfasına giderek, ekranın sağ üst köşesindeki ikonun altından ‘Sessize Al' seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Sessize alınan kullanıcıların paylaşımları haber akışınızda görünmeyecek ve onları sessize aldığınıza dair herhangi bir bildirim almayacaklar.

Sessize alma işlemini aynı ekrandan Hikayeler için de uygulamak mümkün ancak yine de sessize aldığınız kişiler tarafından bir hikayede etiketlendiğinizde bildirim alacaksınız. Kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm Instagram severlerin kullanımına açılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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