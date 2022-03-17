Instagramda yeni dönem

Instagram’ın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri’nin şirketin teknolojiyi “aktif olarak araştırdığını” söylemesiyle daha önce NFT’lere ilgi göstermişti.

“SORUNSUZ BİR SİSTEM İSTİYORUZ”

Meta CEO'su, üzerinde çalışılması gereken bir sürü teknik durum olduğunu ve sorunsuz bir hizmet sağlamak istediklerini de belirtti.

Zuckerberg, NFT’lerin bir gün şirketin metaverse’inde rol oynayabileceğini de düşünüyor. “Metaverse’de avatarınızın giydiği giysiyi NFT olarak damgalamak ve onu farklı yerlere üzerinizde götürmek mümkün olacak” dedi. Zuckerberg, “Ancak, gerçekten sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için üzerinde çalışılması gereken bir sürü teknik detay var.” ifadelerini kullandı.