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Instagram'da yeni hesap çalma yöntemi

İnternet dolandırıcıları Instagram hesaplarını çalmak için yeni yöntem geliştirdi. Yapılan uyarılara göre son dönemlerde sahte telif hakkı mesajlarıyla hesaplar çalınıyor.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:32
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Instagram'da yeni hesap çalma yöntemi

Instagram hesaplarının çalınması kullanıcıların yaşadığı en büyük problemler arasında. Dolandırıcılar hesapları çalmak için sürekli yeni yöntemler deniyor. Son dönemlerde sıkça kullanılan yeni bir yöntem var.

Instagram'ın telif haklarına önem verdiği biliniyor. Dolandırıcılar Instagram'ın bu hassaslığından faydalanmanın yolunu buldu. Özellikle yüksek takipçili ve onaylı hesaplara sahte telif hakkı uyarıları yapılıyor.

Dolancırıcıların mesajları Instagram'ın müşteri hizmetleri hesaplarından gelmiş gibi görünüyor.

Mesajda bulunan linke 24 saat içerisinde giriş yapılması isteniyor.

Eğer kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak linkten giriş yaparsanız bilgileriniz hesabınızı çalmak isteyen kişilerin eline geçiyor.

Burada önemli noktaya dikkat çekmek gerekiyor; Instagram kullanıcılarını mesaj yoluyla uyarmıyor.

Şirket kullancıyı bir ihlalle ilgili uyarmak isterse bunu uygulama üzerinden bildirim ya da mail yoluyla yapıyor.

PHISHING NEDİR?

Phishing diğer adıyla oltalama, internet kullanıcılarının e-posta veya mesaj yoluyla kandırılarak kimlik ve şifrelerinin ele geçirilmesi üzerine kurulu bir hırsızlık yöntemi.

Gönderdikleri e-postalara veya mesajlara bankalar, Facebook, Google ya da diğer güvenilir internet sitelerinden geliyor görüntüsü veren dolandırıcılar, maildeki linkleri tıklayan kullanıcıları yine sahte sayfalara yönlendiriyor.

Bu yolla kişilerin internet kimliklerini ve şifrelerini ele geçiren dolandırıcılar, bunları banka hesaplarını ele geçirmek, şantaj ve daha birçok yasadışı amaç için kullanabiliyor.

Son Güncelleme: 02.08.2021 16:29
Anahtar Kelimeler:
Instagramİnternet Dolandırıcıları
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