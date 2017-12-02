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Instagram’da yıllardır beklenen özellik gerçek oluyor!

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar artık başka kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını kendi hesaplarında 'repost' (yeniden paylaşım) edebilecek.

02 Aralık 2017 Cumartesi 15:46
Instagram’da yıllardır beklenen özellik gerçek oluyor!
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Instagram’ın hayata geçirmek üzere çalıştığı  yeniliklerden en çok konuşulan ve yıllardır beklenen ‘Regram’ butonu özelliği için geri sayım başladı.

‘Regram’ ile tıpkı Twitter’daki ‘retweet’ ve Facebook’taki ‘paylaş’ gibi Instagram’da bir kullanıcının, diğer kullanıcıların içeriklerini paylaşabilmesini sağlayacak.

‘Beğen’, ‘yorum yap’ ve ‘direkt mesaj’ seçeneklerinin yanında duran ‘regram’ butonu The Next Web’ten Matt Navarra tarafından fark edildi.

Instagram’daki resimleri ve videoları “yeniden paylaşmak” için şu anda ya onları kaydetmek ve yeniden yerleştirmek ya da ‘regram’ benzeri diğer uygulamalara güvenmek zorundasınız.

Ancak bu kullanıcılar tarafından güvenlik endişesiyle çok tercih edilmiyor. Ayrı bir ‘regram’ butonunun daha güvenli olacağı görüşü hakim.

Next Web ayrıca, standart sınır olan 24 saatten uzun süre profilinizde bir ‘story’ (hikaye) tutmanıza izin veren, ‘Highlight’ adlı yeni bir seçeneğin de yayınlanacağını açıkladı.

Aynı zamanda bir GIF arama özelliği ve Instagram tarafından düzenlenen fotoğrafları mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşmayı kolaylaştıracak bir “WhatsApp’a paylaş” düğmesi de yeni gelecek özellikler arasında.

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